【預算案】消息：明年公布交椅洲人工島融資安排及具體造價

《經濟通通訊社２２日專訊》政府消息人士表示，就交椅洲人工島的融資安排及造價等具體

建議，預計明年內會有公布。由於有關填海項目現正進行公眾諮詢，當局需將收集到的意見進行

分析及細化。

在公私營協作方面，消息人士指，「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」將於今年第一

季定出框架，初步考慮由發展商自行銷售相關項目是合適做法。至於定價、折扣率及銷售對象等

，現有居屋的做法將是重要參考。（ｂｉ）

