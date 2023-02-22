  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/02/2023 15:18

【預算案】消息：明年公布交椅洲人工島融資安排及具體造價

　　《經濟通通訊社２２日專訊》政府消息人士表示，就交椅洲人工島的融資安排及造價等具體
建議，預計明年內會有公布。由於有關填海項目現正進行公眾諮詢，當局需將收集到的意見進行
分析及細化。
　　在公私營協作方面，消息人士指，「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」將於今年第一
季定出框架，初步考慮由發展商自行銷售相關項目是合適做法。至於定價、折扣率及銷售對象等
，現有居屋的做法將是重要參考。（ｂｉ）

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞22/02/2023
【預算案】一文看清預算案重點　派五千消費券加煙稅徵額外博彩稅
人氣文章FOCUS22/02/2023
【FOCUS】預算案拓新願景　港須忌見步行步
人氣文章財經熱話22/02/2023
【預算案】不撤樓市辣招　調低印花稅助首置買家
人氣文章財經熱話22/02/2023
【預算案】陳茂波：推動AI產業　就建立人工智能超算中心作研究
人氣文章財經熱話22/02/2023
京東打百億補貼戰　大行力撐股價照插　跌至咩位可買入博反彈？
人氣文章香港要聞22/02/2023
【預算案】交通補貼加碼延長　綜援長生津多派半個月
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金