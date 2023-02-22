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22/02/2023 15:56

【預算迴響】德勤：調整從價印花稅稅階令大部分首置人士受惠

　　《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波今日發表《財政預算案》，德勤中國稅務合
夥人尹佩儀表示，儘管印花稅的「辣招」維持不變，但政府將調整從價印花稅的稅階。這項調整
將令大部分首次置業人士受惠，並有機會吸引真正用家購置首個物業。
　　尹佩儀指出，現時物業價格仍然偏高，寬減印花稅可減輕首次置業人士的經濟負擔。該行樂
見政府推出類似措施，以減輕首次置業人士的負擔。（ｂｉ）

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