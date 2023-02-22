【預算案】一文看清預算案重點，派五千消費券加煙稅徵額外博彩稅

《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波今日公布最新一份《財政預算案》，目標是

全力拼經濟，邁向高質量發展。市民最關注的消費券，今年會再派，分兩期共派５０００元。政

府亦會寬減百分百薪俸稅，上限６０００元。另外會提高煙草稅和徵收每年２４億元額外足球博

彩稅。





＊增加稅收：



一、向馬會徵收每年２４億元額外足球博彩稅

二、每支香煙煙草稅加０﹒６元，冀降低吸煙率

三、就住宅物業引入累進差餉制度





＊紓解民困＊



一、向合資格成年人發放５０００元消費券，分兩期發行

二、寬減薪俸稅和個人入息課稅，上限為６０００元

三、寬減首兩季住宅物業差餉，以每戶１０００元為上限

四、向住宅用戶提供１０００元電費補貼

五、向合資格人士發放相當於半個月的綜援標準金額

六、為ＤＳＥ考生代繳考試費，涉開支１﹒５１億元

七、公共交通費用補貼計劃延長６個月

八、長者社區照顧服務券試驗計劃恒常化





＊支援企業＊



一、寬減利得稅，上限為６０００元

二、寬減首兩季的非住宅物業差餉，以每戶每季１０００元為上限

三、寬減適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的５０％租金和費

用

四、「中小企融資擔保計劃」申請期限延長至明年３月底

五、向合資格客運營辦商和持牌旅行代理商提供百分百貸款擔保

六、向「旅行社資訊科技發展配對基金計劃」注資３０００萬元，鼓勵業界利用科技升級轉型

七、建議向ＢＵＤ專項基金再注資５億元





＊金融服務＊



一、擬發行不少於５００億元銀債及１５０億綠債

二、成立虛擬資產發展專責小組，向政府提建議

三、實施先進科企上市制度，就ＧＥＭ提改革建議

四、推動人民幣國際化，港股通正探索提供人幣櫃台

五、港交所推碳信用產品市場





＊土地╱房屋供應＊



一、不撤樓市辣招

二、調低從價印花稅稅階助首置買家

三、新財年賣地涉１２幅住宅地，全年潛在土地建逾２萬伙

四、未來５年提供可建不少於７﹒２萬伙私營房屋

五、五年內私人住宅每年平均落成量逾１﹒９萬伙

六、２０２３╱２４年度賣地計劃有３幅商業用地及３幅工業用地

七、去年底，約７０００個過渡性房屋單位已投入服務，預計未來兩年另外有約１﹒４萬伙相繼

落成





＊推廣香港



一、預留１億元爭取大型盛事來港舉行

二、旅發局將動用超過２﹒５億元推廣大型旅遊盛事

三、向旅發局額外撥款約２億元，讓其加大力度爭取國際會議與展覽在港舉行





＊其他經濟措施＊



一、研究建人工智能超算中心，預留３０億元推動加強人工智能等科研

二、預留約２億元提升「智方便」平台的運作

三、引入「資本投資者入境計劃」

四、引入公司遷冊機制

五、率先就新田科技城的發展方案和土地規劃布局，包括１５０公頃新創科用地

六、擬建航空商業園，探討在珠海建航空產業工業園

七、為數碼港預留２﹒６５億，以配合發展智慧城市

八、構建「綠色科技生態圈」





＊政府財政＊



一、預計２０２２╱２３年度綜合赤字為１３９８億元

二、今年３月底財政儲備預計為８１７３億元

三、預料下年度總收入６４２４億元，赤字５４４億，財政儲備降至７６２９億

四、２０２８年３月底預期財政儲備為９８３７億元，相當於１４個月政府開支

五、經常開支升３﹒３％，維持公務員編制零增長

