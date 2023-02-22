【預算迴響】世邦魏理仕倡推更多工業地，鼓勵遷冊有利寫字樓需求

《經濟通通訊社２２日專訊》世邦魏理仕歡迎財政司司長陳茂波今日發表的新一份《財政預

算案》，並指出，就２０２３╱２４度賣地計劃下，兩幅工業用地將可提供１７萬平方米工業樓

面面積，略高於政府於上一個財政年度出售的兩幅工業用地的１４﹒６萬米，有鑑於工業物業空

置率偏低，政府可考慮推出更多工業用地，以滿足市場需求。



＊發展商對商業用地興趣有限＊



世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，政府預計２０２４至２０２７年間每年經濟增長

達３－３﹒７％，反映香港經濟復甦將維持一段長時間，亦令未來３－４年對商業房地產的需求

持續，可望加強投資者對本港中期前景的信心。

世邦魏理仕指出，２０２３╱２４度賣地計劃中，有三幅商業用地，提供約２０萬平方米商

業樓面面積，較２０２２╱２３賣地計劃為少，但因寫字樓市場供應充足，世邦魏理仕預計發展

商對商業用地的興趣有限。



＊退稅優惠減抵銷消費券效益＊



特區政府連續第三年派發消費券（每人５０００元）將確保零售市場穩健復甦，估計消費券

相當於２０２２年整體零售總額的約９％，但與２０２１╱２０２２財政年度的薪俸稅和個人入

息課稅退稅優惠上限１０萬元相比，２０２２╱２０２３財年的退稅優惠僅為６０００元，與消

費券效益相應抵銷。



＊資本投資者入境計劃有望提升香港國金中心前景＊



政府計劃引入新的「資本投資者入境計劃」將有望提升香港作為國際金融中心的前景，並支

持香港資產管理及財富管理行業的發展。計劃亦有望吸引高資產淨值人士（ＨＮＷＩｓ）及高端

人才來港生活及工作，增加本港競爭力，並有利整體零售市場發展。然而，由於房地產行業並非

計劃下的合資產類別，或未能為房地產行業帶來直接好處。

陳錦平預計，政府計劃吸引外地企業遷冊香港，預計可提升香港作為國際企業設立的亞太區

總部的競爭優勢。隨著更多的高級管理人員及商務決策者移居香港，長遠而言，這將有利於寫字

樓及豪宅物業的需求。（ｃｌ）



