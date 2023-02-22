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22/02/2023 15:48

【預算案】消息：房屋局制訂私人參建資助房屋框架，現已物色三地

　　《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波今日發表新一份《財政預算案》，提到房屋
局正制訂私人參建資助房屋先導計劃的框架，並擬在今年稍後時間公布。政府消息人士透露，該
計劃分為兩部分，第一是政府推出土地項目到市場，已物色相關土地，目前涉及三幅土地；另一
部分是私人發展商可自行拿出土地，政府會就此研究如何增加誘因。
　　消息指，框架涉及多個重要指標，例如折扣率、價格、受眾、伙數及銷售安排，擔心過於仔
細或令計劃失去彈性，會參考居屋做法，初步傾向由發展商自行賣樓。
　
＊暫不打算回購未能售出的單位＊
　
　　房屋局局長何永賢今日（２２日）在立法會以書面答覆回應議員質詢時表示，汲取過往的經
驗，政府會為先導計劃訂立一套機制，既能提供足夠誘因，亦鼓勵私人發展商參與興建資助房屋
，同時確保單位的質素。
　　她指，局方不打算為私人發展商興建的資助出售單位，提供保證價格水平的銷售收益，亦不
會回購任何未能售出的單位，當局現正循該方向制訂先導計畫的政策框架和發展參數，如申請資
格、單位折扣率、轉售限制等。
　　另外，何永賢表示政府亦計劃分批推出三幅用地，以公開招標形式把用地售予私人發展商，
以發展更多資助出售單位。（ｃｌ）

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