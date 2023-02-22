【預算迴響】匯豐：有助吸引人才投資者，為香港競爭力提供路線圖

《經濟通通訊社２２日專訊》匯豐歡迎及支持財政司司長今日在財政預算案提出多項措施，

料可加快香港經濟復甦，為未來的增長奠定基礎。同時，匯豐有信心預算案提出的相關措施能夠

吸引更多國際人才和投資者，匯豐期待參與今年稍後舉行的各項國際會議，並希望繼續透過其環

球網絡，推廣香港的優勢。



＊香港在綠色金融方面享領先優勢＊



匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，今天公布的預算案為香港長遠競爭力提供清晰的路線圖，

尤其是金融服務方面。在各項現有優勢下，成立基礎建設債券計劃、進一步擴大互聯互通機制、

發展香港成為國際綠色科技及金融中心新措施等，有助提升香港國際金融中心的地位。上周特區

政府成功發行代幣化綠色債券，足以證明香港在這綠色金融方面的領先優勢。香港作為全球最大

人民幣離岸中心，透過邀請海外和內地的發行人來港發債、設立人民幣交易櫃枱，以及推出人民

幣債券期貨等，可以繼續促進人民幣國際化。



＊支持延長「中小企融資擔保計劃」＊



她指，中小企是本港經濟的重要支柱，匯豐樂見當局公布多元化措施，包括延長「中小企融

資擔保計劃」下各項擔保產品的申請期限、寬減利得稅，以及優化「商業數據通」。

她表示，科技和人才是香港成功的催化劑，包括協助企業數碼化轉型、促進虛擬資產市場發

展、粵港澳大灣區金融科技實習計劃，及其他人才培訓計劃等一系列政策，相信會受到市場歡迎

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