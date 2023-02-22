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22/02/2023 16:18

【預算迴響】匯豐：有助吸引人才投資者，為香港競爭力提供路線圖

　　《經濟通通訊社２２日專訊》匯豐歡迎及支持財政司司長今日在財政預算案提出多項措施，
料可加快香港經濟復甦，為未來的增長奠定基礎。同時，匯豐有信心預算案提出的相關措施能夠
吸引更多國際人才和投資者，匯豐期待參與今年稍後舉行的各項國際會議，並希望繼續透過其環
球網絡，推廣香港的優勢。
　
＊香港在綠色金融方面享領先優勢＊
　
　　匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，今天公布的預算案為香港長遠競爭力提供清晰的路線圖，
尤其是金融服務方面。在各項現有優勢下，成立基礎建設債券計劃、進一步擴大互聯互通機制、
發展香港成為國際綠色科技及金融中心新措施等，有助提升香港國際金融中心的地位。上周特區
政府成功發行代幣化綠色債券，足以證明香港在這綠色金融方面的領先優勢。香港作為全球最大
人民幣離岸中心，透過邀請海外和內地的發行人來港發債、設立人民幣交易櫃枱，以及推出人民
幣債券期貨等，可以繼續促進人民幣國際化。
　
＊支持延長「中小企融資擔保計劃」＊
　
　　她指，中小企是本港經濟的重要支柱，匯豐樂見當局公布多元化措施，包括延長「中小企融
資擔保計劃」下各項擔保產品的申請期限、寬減利得稅，以及優化「商業數據通」。
　　她表示，科技和人才是香港成功的催化劑，包括協助企業數碼化轉型、促進虛擬資產市場發
展、粵港澳大灣區金融科技實習計劃，及其他人才培訓計劃等一系列政策，相信會受到市場歡迎
。（ｃｌ）

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