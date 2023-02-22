《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０３６５點，升１６點，低水
５９點，最新報２０３９５點，升４６點，低水２９點，合約成交９８６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６８１２點，升９點，低水２１點，最新報６８３０點，升
２７點，低水３點，合約成交３８９４張。
22/02/2023 17:20
【夜期時段】即月期指最新報２０３９５點，升４６點，低水２９點
《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０３６５點，升１６點，低水
５９點，最新報２０３９５點，升４６點，低水２９點，合約成交９８６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６８１２點，升９點，低水２１點，最新報６８３０點，升
２７點，低水３點，合約成交３８９４張。
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