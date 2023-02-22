【預算迴響】冼漢廸：歡迎推進金融科技基建項目及加大對初創投資

《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波公布新一份財政預算案，互聯網專業協會會

長冼漢廸表示，政府在財政狀況相對緊張的情況下，繼續提出各項支持香港科創的政策措施，包

括數碼基建、第三代互聯網、綠色科技、人工智能、量子科技、微電子、智慧城市及推動代幣化

技術等等，以及提出以科創優化各個產業，並開宗明義指出數字化在實現高質量發展的過程中發

揮的關鍵作用，全面落實特首李家超在競選中提出「無創科、無未來」的施政理念。



＊歡迎政府推進金融科技基建項目及加大對初創投資＊



他表示，歡迎政府回應該會建議，進一步促進香港金融科技行業發展，包括推進金融科技基

建項目的應用測試及準備工作，以及探討金融基礎設施如何兼容代幣化發行，認為各項政策與措

施將有助鞏固香港作為國際金融中心的地位，同時亦透過先行先試，為國家的金融科技建設扮演

「國家的沙盒」角色，積極推動國內國際雙循環相互促進。同時，支持政府繼續加大對初創企業

的投資力度，向科技企業投資基金注資４億元，以及針對智慧生活初創企業的培育計劃，讓更多

創科初創企業受惠。



＊冀「數碼轉型支援先導計劃」恒常化＊



對於預算案中推出的「資本投資和入境計劃」，該會相信配合政府各項推動香港科創產業的

政策，將有助進一步優化香港科創企業的融資環境，期待有更多落實細節。

預算案中提出「數碼轉型支援先導計劃」協助中小企進行數碼轉型，該會認為方向正確，

但希望有更詳細的計劃詳情，及與現行「科技券」計劃的區別，便利企業申請，亦為業界提供更

多拓展本地業務的機會，期待在先導計劃運作暢順後能將計劃恒常化，持續為協助本地中小企業

進行數碼轉型提供支援。



＊「專利盒」稅收激勵制度助促進本地經濟＊



該會亦歡迎政府預留約２億元提升「智方便」平台的運作，認為有助改善「智方便」用戶的

體驗，但認為需要持續簡化「智方便」的登記程序，並配合目前「智方便」沙盒計劃，讓公私營

機構利用計劃所提供的應用程式介面（ＡＰＩ）功能，進行模擬測試及整合測試，期待讓「智方

便」在不久將來能擁有更多功能，提升市民下載應用的誘因。

預算案中就鼓勵業界創科研發活動而參考其他國家做設立的「專利盒」稅收激勵制度，該會

認為能激發企業對於專利商業化活動的熱情，提高企業產品的附加值的同時，亦可以促進本地經

濟發展，但基於香港採用地域來源徵稅的原則，在本地市場空間有限的情況下，「專利盒」計劃

如何讓業界在最大程度上受惠，期待在後續溝通中獲得更多訊息。



＊期望政府能提供更多資源於師資培訓＊



該會又歡迎預算案中提出在未來三個學年增撥３億元，繼續向每所公帑資助中學，提供最多

１００萬元的資助，以舉辦與資訊科技相關的課外活動，但更期望政府能提供更多資源於師資培

訓，提升教師的資訊素養及應用資訊科技於教學的能力。與此同時，現行的第四個資訊科技教育

策略早於２０１５╱１６學年推出，至今已超過７年，認為目前是合適時機，進行第５個資訊科

技教育策略的咨詢工作。

該會又希望在落實各項在《預算案》與科創相關政策的過程中，能一如既往地與業界保持

密切溝通，確保各項措施能有效地提升香港科創產業的發展，令整個產業成為帶領香港疫後經濟

發展的重要動力，並提升香港作為國家《十四五》規劃下國際創新科技中心的定位。（ｂｉ）

