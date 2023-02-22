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22/02/2023 19:26

《再戰明天》歐元區公布ＣＰＩ，新地銀娛港交所阿里公布業績

　　《經濟通通訊社２２日專訊》歐元區公布ＣＰＩ，及新地銀娛港交所阿里公布業績，料為周
四（２３日）市場焦點。
　
＊韓國央行公布議息結果，美國公布第四季個人消費等數據＊
　
　　各國重要經濟活動方面，美國財長葉倫參加Ｇ２０財長會議，討論俄羅斯入侵烏克蘭對全球
經濟的影響。周四本港時間９：００ａｍ，韓國央行舉行貨幣政策會議並宣布利率決定。
１：１５ｐｍ，澳洲央行副總裁布洛克在議會企業和金融服務聯合委員會上發表講話。
５：３０ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會（ＭＰＣ）委員曼恩發表演講。晚上６：４５ｐｍ，英
倫銀行副總裁康利夫在２０國集團（Ｇ２０）官員會議上就跨境支付發表講話。
　　數據方面，周四本港時間４：３０ｐｍ，香港公布１月綜合消費物價指數，年率升幅料由
２％擴大至２﹒１％。本港時間６：００ｐｍ，歐元區公布１月消費者物價指數，月率跌幅料由
０﹒４％收窄至０﹒２％，年率升幅料由９﹒２％收窄至８﹒５％；１月核心消費者物價指數年
率升幅料維持於５﹒２％。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布第四季ＧＤＰ價格指數，料由
４﹒４％降至３﹒５％；第四季核心個人消費支出平減指數季率升幅料由４﹒７％收窄至
３﹒９％；第四季個人消費料由２﹒３％降至１﹒９％；連續申請失業救濟金人數料由
１６９﹒６萬升至１７０萬；首次申請失業救濟金人數料由１９﹒４萬升至２０萬。
　　在本港，明日公布業績的公司有：新地（０００１６）、新世界（０００１７）、銀娛
（０００２７）、港交所（００３８８）、阿里（０９９８８）、網易（０９９９９）等。
（ｗａ）

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