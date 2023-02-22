【預算案】陳茂波：擬建航空商業園，探討在珠海建航空產業工業園

《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。陳茂波表示

，為提升香港的國際航空樞紐地位，政府與機管局全力推動「機場城市」發展策略，將香港國際

機場發展成為不同經濟活動的樞紐，以航空為核心，結合新發展和新功能，推動香港及鄰近地區

的經濟增長。

他指出，香港國際機場多個基建項目將會相繼落成啟用，包括「海天中轉大樓」將於今年年

中啟用；以及整個三跑道系統預計於２０２４年年底完成。香港國際機場的容量將顯著提升，進

一步加強其作為區內多式聯運樞紐的角色。以上發展將大大增加香港國際機場的客貨量，為飛機

維修、飛機零件製造、相關研發等活動創造巨大機遇。機管局正計劃在機場島建設新的航空商業

園，並與珠海當局探討在珠海建立航空產業工業園的可行性，通過強強聯手，優勢互補，推動兩

地航空業發展。

他提及，在「機場城市」發展策略下，香港國際機場也正積極發展ＳＫＹＣＩＴＹ航天城綜

合商業發展項目，並加強物流基建，進一步擴展高貨值貨品和電子商務等業務，充分利用地理、

基建和運輸優勢，發展成為充滿活力的商業、會展、旅遊、生活和物流中心。（ｂｎ）

