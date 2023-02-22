【預算案】陳茂波：向貿發局增撥５﹒５億元，助把握大灣區等機遇

《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。他表示，

在擴展全球經貿網絡方面，政府一直爭取與更多經濟體締結自由貿易協定及投資協定。香港至今

簽訂的這些協定，涵蓋大部份主要貿易伙伴。政府會繼續積極推動相關工作，並以新興經濟體為

優先目標，為香港的貿易發展注入新動力。

他提及，政府正積極爭取加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（ＲＣＥＰ），以進一步助力

香港構建更完備的貨物供應鏈，並吸引更多香港企業到ＲＣＥＰ成員投資，帶動區內貨物貿易、

投資及相關建設，提升香港作為區內貿易中心的地位。

他表示，為進一步協助港商及投資者開拓市場，自２０２３╱２４年度起的五個財政年度，

政府會向貿發局增撥合共５﹒５億元，協助香港企業把握「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區建設

的機遇，以及開拓新興市場，並加強環球推廣。

他指出，「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」多年來協助企業拓展市場，至

今惠及超過３９００家企業。建議向基金再注資５億元，同時推出「ＢＵＤ專項基金」－申請易

，以加快審批申請，讓更多中小企利用資助發展業務。另外，香港生產力促進局一直主動協助中

小企申請政府資助，廣受業界歡迎。建議撥款１億元，在未來５年加強相關服務。（ｂｎ）

