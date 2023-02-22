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22/02/2023 12:19

【預算案】陳茂波：撥１﹒３５億支持港藝團和藝術家到大灣區演出

　　《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。他表示，政
府會繼續銳意推動文化發展，包括制訂「文藝創意產業發展藍圖」，培育多元人才，豐富文藝創
意內容，提升文化基建，以進一步完善產業生態圈建設。
　　他指出，為進一步推動大灣區內文化藝術的交流，香港將成為２０２４年「粵港澳大灣區文
化藝術節」的主辦城市，呈獻區內的優質文化和演藝項目。會撥款２０００萬元以舉辦該藝術節
，預計將有５０００名本港及內地藝術家和藝文同業參與，並會吸引１４萬名觀眾。亦建議自下
一財政年度開始的５年，一共撥出１﹒３５億元，支持香港表演藝團和藝術家到大灣區參與演出
及創作，預計每年將有１０００名本地藝術家參與，吸引４萬名區內觀眾。
　　他提及，政府２００９年推出「創意智優計劃」，截至２０２２年９月底已撥出近２３億元
，資助創意業界在本港和外地舉辦約６５０個項目，約１﹒３萬家中小企受惠，創造近３萬個職
位和超過８萬個培育機會。
　　他表示，會向計劃注資５億元，支持香港創意產業的發展，鼓勵更多具創意及文化底蘊的跨
界別、跨領域合作項目，並支持本地電視台與內地或亞洲團隊聯合製作綜藝電視節目，提升香港
流行文化的影響力。此外，計劃亦會資助香港設計中心及貿發局的旗艦活動及培育計劃。
（ｂｎ）

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