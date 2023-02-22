《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，推動漁農業
界升級轉型、邁向現代化和可持續發展，環境及生態局今年內將會與業界攜手制訂「漁農業可持
續發展藍圖」，通過財政、基礎設施、土地和技術支援等，長遠提升本地漁農產品質量、生產力
和產值。
去年預算案建議向「漁業持續發展基金」及「農業持續發展基金」各注資５億元，立法會去
年１２月已批准了這兩項注資。（ｈｐ）
22/02/2023 12:21
【預算案】陳茂波：推動漁農業界升級轉型，制訂可持續發展藍圖
《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，推動漁農業
界升級轉型、邁向現代化和可持續發展，環境及生態局今年內將會與業界攜手制訂「漁農業可持
續發展藍圖」，通過財政、基礎設施、土地和技術支援等，長遠提升本地漁農產品質量、生產力
和產值。
去年預算案建議向「漁業持續發展基金」及「農業持續發展基金」各注資５億元，立法會去
年１２月已批准了這兩項注資。（ｈｐ）
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