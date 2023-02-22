【預算案】陳茂波：推出搶人才措施，首要積極培養和留住本地人才

《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。他指出，香

港的未來，取決於能否持續供應大量優秀人才以應付市場所需。政府在推出「搶人才」措施的同

時，首要仍是積極培養和留住本地人才。政府會從教育和培訓入手，通過鼓勵多元發展，裝備好

青年人與業界人士，讓他們掌握未來產業和經濟發展所需的技能，也讓本地人才看到機遇和希望

，繼續在香港打拼，共創未來。



＊推出「專上學生金融科技實習計劃」＊



陳茂波宣布，為進一步培育金融科技人才，政府將推出「專上學生金融科技實習計劃」，為

本地及大灣區的專上學生提供資助。透過計劃，學生可以在本港或大灣區的金融科技企業，取得

跨境實習工作經驗，及早培養他們投身金融科技事業的興趣，藉此壯大本地的金融科技人才庫。

另一方面，延長「提升保險業和資產財富管理業人才培訓先導計劃」３年，以培養更多業界

人才並提升從業員的專業能力。

陳茂波又稱，會向「海運及空運人才培訓基金」注資２億元；並於今年推出「海事人才培訓

資助計劃」，為有志投身海事法律工作的青年提供見習機會，以培育更多本地海事律師。同時，

香港國際航空學院與內地院校合作推出的「大灣區青年航空業實習計劃」的首年名額，將會由

３００增至４５０名。



＊為建造業相關兼讀制學位課程學員提供１億元在職培訓津貼＊



陳茂波指，自「中學ＩＴ創新實驗室」及「奇趣ＩＴ識多啲」計劃推出以來，反應踴躍。當

局會增撥３億元，在未來三個學年，繼續向每所公帑資助中學，提供最多１００萬元的資助，以

舉辦與資訊科技相關的課外活動。

建造業人才方面，政府會與專上院校合作，完善升學及發展階梯，推行２年先導計劃，為就

讀建造業相關的兼讀制學位課程的學員，提供在職培訓津貼，預計需撥款約１億元。政府亦會預

留７００萬元，與香港建造學院合作，推出為期兩年的「先聘請後培訓」資助計劃，為選擇就讀

建造業安全主任課程的學員，提供在職培訓津貼。（ａｃ）



