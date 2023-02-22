【預算迴響】畢馬威歡迎政府發放五千元消費券，倡推吸納移民措施

《經濟通通訊社２２日專訊》政府發表新一份財政預算案，畢馬威中國稅務合夥人梁愛麗及

何家輝表示，歡迎政府發放５０００元的消費券，有助疫情舒緩後進一步提振經濟。



＊倡向新受聘旅遊業從業員提供工作津貼＊



畢馬威中國亦歡迎支持企業所建議的措施，寬減２０２２╱２３課稅年度百分之百的利得稅

，上限為６０００元，但建議政府繼續監察經濟發展，可考慮容許企業利用稅務虧損可作一次性

抵扣上年度應評稅利潤退回已繳稅款。

雖然畢馬威中國歡迎支持薪俸稅納稅人的措施，寬減２０２２╱２３課稅年度百分之百的薪

俸稅和個人入息課稅，上限為６０００元，但建議政府繼續監察經濟發展，例如畢馬威中國之前

所有關寬免２０２３╱２４年度暫繳薪俸稅一半的建議。另外，歡迎為支援跨境客運及旅遊業的

措施，並建議政府在２０２３╱２４年度向新受聘的旅遊業從業員提供為期三個月，每月

３０００元的工作津貼。



＊歡迎「資本投資者入境計劃」＊



畢馬威中國歡迎政府新設「專利盒」稅務優惠，預期有助推動香港發展成為國際創科中心，

建議政府將研發開支額外扣減款額擴大到涵蓋在大灣區開展的研發活動。另外，歡迎吸引外地企

業遷冊香港所建議的措施，但建議政府可對有關企業採用減半利得稅率（８﹒２５％）徵稅，以

鼓勵它們於香港設立地區總部，亦建議政府釐清出售股份和其他股權投資的定義，將其界定為資

本收益且不徵稅，以及放寬現行嚴格的利息支出稅務扣除條件，以完善稅制。

畢馬威中國歡迎「資本投資者入境計劃」，但政府仍應多管齊下，力爭優秀人才落戶香港。

建議政府可就重點企業向香港人才提供的股份獎勵給予薪俸稅豁免。此外，政府可推出吸納移民

措施，例如將優質人才入境計劃、高端人才通行證計劃和稅收優惠（例如家族辦公室的稅收優惠

制度）的相關申請人╱員工獲得香港永久居留權的年期從７年縮短至４年，提高計劃的吸引力和

全面性。

畢馬威中國歡迎積極培養本地人才的建議措施，包括「專上學生金融科技實習計劃」，同意

政府應該不斷研究多元措施鼓勵及支持企業為員工提供培訓，協助員工轉型。另歡迎有關北部都

會區的發展措施，建議政府應為在北部都會區設立的固定資產提供加速折舊免稅額，力爭優秀企

業落戶。（ｂｎ）

