【企業盈警】偉易達（３０３）料全年純利按年跌最多２０％

《經濟通通訊社２２日專訊》偉易達（００３０３）公布，集團預期截至今年３月３１日止

年度的公司股東應佔溢利，相比２０２２財政年度公布的溢利約１﹒７３億美元，會錄得１５％

至２０％的下跌。

董事會認為，２０２３年財政年度下半年溢利下跌主要由於下列因素所致：北美洲及歐洲更

具挑戰性的宏觀經濟環境，導致電子學習產品和電訊產品的銷售額低於預期；為確保電子學習產

品於２０２２年節日期間的理想銷情，廣告和推廣開支高於預期。（ｂｎ）

