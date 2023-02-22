【企業盈警】偉易達（３０３）料全年純利按年跌最多２０％

《經濟通通訊社２２日專訊》偉易達（００３０３）公布，集團預期截至今年３月３１日止
年度的公司股東應佔溢利，相比２０２２財政年度公布的溢利約１﹒７３億美元，會錄得１５％
至２０％的下跌。
董事會認為，２０２３年財政年度下半年溢利下跌主要由於下列因素所致：北美洲及歐洲更
具挑戰性的宏觀經濟環境，導致電子學習產品和電訊產品的銷售額低於預期；為確保電子學習產
品於２０２２年節日期間的理想銷情，廣告和推廣開支高於預期。（ｂｎ）
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