【預算迴響】致同：支持加快數碼經濟，促進一步推動綠色經濟轉型

《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波今天宣讀了香港政府２０２３－２４年度財

政預算案，提出一系列紓困措施，其中包括稅務寬減、縮減版消費券計劃，並向關鍵行業提供財

政支持，以及培養新的經濟增長點，旨在加快本地經濟復甦，並增強香港的長遠競爭力。



＊促擴闊稅基＊



致同（香港）會計師事務所稅務合夥人陳錦榮表示，面對龐大的財政赤字，以及人口老化導

致開支飆升，加上投資新經濟的資金需要，政府急需全面審視稅制，考慮能夠拓寬稅基的可行方

法，同時不影響香港令人欣羡的低稅率營商環境，並且能夠提升其為未來投資的能力。敦促政府

擬定長遠計劃，確保未來的繁榮和在複雜的外圍 環境中就各類風險未雨綢繆。



＊倡向首次置業人士提供更多援助＊



陳錦榮表示，雖然肯定政府在鞏固創新和科技行業的生態系統以及利用科技促進經濟增長所

作出的努力，認為政府應該劃撥更多資源去推動綠色經濟轉型，綠色經濟有潛力成為香港新的經

濟增長動力。此外，在公務員編制零增長下，關注政府是否有足夠的資源及人手去支援眾多新專

責小組及新措施。

陳錦榮總結，一次性紓困措施的提振效果短暫，建議政府應採取深謀遠慮和全面的方案去吸

引投資和人才，從而振興本土經濟。香港正面對勞動力萎縮的問題，挽留和吸引人才對商界和香

港整體發展至關重要，亦樂見政府提出一系列支持青年發展的措施，可惜未見政府增加公共教育

的撥款。建議政府給予更多誘因去推廣銀髮族就業，並且向首次置業人士提供更多援助。

（ｂｎ）

