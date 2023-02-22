【企業盈警】亞洲果業（０００７３）料中期盈轉虧蝕１８６０萬元

《經濟通通訊社２２日專訊》亞洲果業（０００７３）發盈警，預期於截至去年底止六個月

將錄得虧損約１８６０萬元（人民幣．下同），２０２１年同期則錄得淨溢利約１４０萬元。

集團指，期內錄得收入約２１１０萬元，較２０２１年同期的９０６０萬元減少約

７６﹒７％，乃主要由於中國地方政府在去年下半年為應對２０１９冠狀病毒病爆發實施封城措

施。（ａｃ）





