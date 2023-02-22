《經濟通通訊社２２日專訊》亞洲果業（０００７３）發盈警，預期於截至去年底止六個月
將錄得虧損約１８６０萬元（人民幣．下同），２０２１年同期則錄得淨溢利約１４０萬元。
集團指，期內錄得收入約２１１０萬元，較２０２１年同期的９０６０萬元減少約
７６﹒７％，乃主要由於中國地方政府在去年下半年為應對２０１９冠狀病毒病爆發實施封城措
施。（ａｃ）
22/02/2023 17:50
【企業盈警】亞洲果業（０００７３）料中期盈轉虧蝕１８６０萬元
《經濟通通訊社２２日專訊》亞洲果業（０００７３）發盈警，預期於截至去年底止六個月
將錄得虧損約１８６０萬元（人民幣．下同），２０２１年同期則錄得淨溢利約１４０萬元。
集團指，期內錄得收入約２１１０萬元，較２０２１年同期的９０６０萬元減少約
７６﹒７％，乃主要由於中國地方政府在去年下半年為應對２０１９冠狀病毒病爆發實施封城措
施。（ａｃ）
|香港要聞22/02/2023
【預算迴響】澳洲會計師公會：減糖引資令整體財政保持穩健
|財經熱話22/02/2023
【預算迴響】梁志堅：調整從價印花稅階刺激作用不大 促全面撤辣
|財經熱話22/02/2023
【預算迴響】預算案調低從價印花稅稅階 消費券只派5000元 地產股先升後回消費股升唔起
|中國故事22/02/2023
《神州經脈》傳國企要停用四大會計師 人幣創兩個月低 A場走軟
|財經熱話22/02/2023
【轉出奇跡】新東方在綫去年爆升逾20倍神話未幻滅？
|香港要聞22/02/2023
【預算案】一文看清預算案重點 派五千消費券加煙稅徵額外博彩稅
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰