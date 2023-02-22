【預算迴響】中原料減辣惠及八成交投，帶動整體樓價多升１－２％

《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長今日發表新年度財政預算案，為樓市帶來減辣少驚

喜，調減１００８萬元以下的首置印花稅，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑對此表示

歡迎，但因未來私樓供應龐大，加上美國加息步伐未明，陳永傑相信有關物業印花稅的調減，未

會令樓價飆升。

陳永傑指，１００８萬元以下物業成交為市場主流，以去年為例佔近８成，包攬了上車盤以至

中型換樓單位，屬基本民生置業市場，相信有助帶動整體物業成交。雖然寬減的印花稅金額只是

數萬元，屬少減辣，但象徵意義重大，料減印花稅單一因素，可為今年樓價升幅增添１－２％，

成交量增２０％。



＊資本投資者入境計劃對豪宅租賃有利＊



他指出，新財案宣布推行「資本投資者入境計劃」，雖然有關投資並不包括物業投資，但陳

永傑表示，吸引移民，亦必會令住屋需求增加，申請投資移民者資金相對充裕，相信至少對豪宅

市場租賃帶來一定支持。

２０２３╱２４年度賣地計劃（共１２幅住宅用地）、鐵路物業發展、私人發展和重建及市

區重建局項目的潛在土地供應可興建逾２萬個單位；未來５年提供可興建不少於７﹒２萬個私營

房屋單位土地。陳永傑指，相信１０﹒５萬個潛在供應，有助於填補過去多年來土地供應不足，

而於非疫情的正常市況下，每年一手成交可達２萬宗，相信只要香港復常有序，經濟復甦加快，

可重返２０１９年一手錄２０６８５宗的正常水平。他相信發展商於一手銷情漸入佳景下，亦會

積極搶地。（ｃｌ）

