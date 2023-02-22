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22/02/2023 17:23

【預算迴響】利嘉閣：調整印花稅率利好交投，遷冊機制帶動需求

　　《經濟通通訊社２２日專訊》利嘉閣地產總裁廖偉強表示，今日發表的新一份《財政預算案
》算是有驚喜，對樓市十分利好，是次《財政預算案》中的措施比預期中多，包括繼續派發消費
券，有助提振消費及經濟信心，帶動整體市場氣氛向好。另外，調整首置印花稅稅率，包括千萬
元以下的買賣均可受惠，有利樓市增加交投，料有明顯刺激帶動作用，算是另類的減辣措施。
　　他表示，引入公司遷冊機制，吸引外地企業遷冊到港，以及推出新的「資本投資者入境計劃
」，申請人在港投放一定金額的資產（不包括物業投資），經審批便可來港居住及發展，兩項措
施者均可帶動住屋需求，變相引入更多高端的潛在買家，以便落地生根，對中高價及豪宅物業有
刺激作用。
　
＊今年住宅市場交投量料大升四成＊
　
　　廖偉強指出，原先並沒預期今次預算案會有上述措施，而目前相關措施再結合原已蠢蠢欲動
起步上升的樓市，即有火上加油的作用，料樓市將更為熾熱，一手新盤銷情料會十分理想，並帶
動二手市場一齊起動，三月份小陽春必可出現。在預算案進一步措施拉動下，廖氏相信，今年住
宅市場的交投量將較去年大升四成，並維持今年樓價按年最少升達一成的預測。（ｃｌ）

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