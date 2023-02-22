【預算迴響】中原按揭：調整印花稅利首置客，倡上調利息扣稅上限

《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波今日宣讀新一份《財政預算案》，調整住宅

及非住宅物業印花稅，定額１００元從價印花稅的物業，由不超過２００萬元擴大至不超過

３００萬元，１００８萬元以下物業印花稅亦相應調低，１００８萬元以上物業印花稅則維持不

變，措施即日生效。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，今次公布的印花稅調整即時令１０００萬以下的住宅及非

住宅物業買家受惠，現時住宅物業買賣成交當中，千萬元以下樓價佔比約達８成，反映市場上中

小型單位及上車需求較大，是次調整可針對性減低首置買家的入市負擔，有利促進用家置業，並

可望進一步支持樓市氣氛向好，並推動中小型單位成交量增加。

王美鳳續指，原先首置物業印花稅率已維持十多年未有調整，期間至今樓價已有約１倍升幅

，是次稅階稅率變化可切合樓價已累積的升幅而作出相應合適調整，有助首置用家以較合理的稅

率置業。

隨著進入加息周期供樓人士按揭利息支出增加，王美鳳建議政府可上調居所貸款利息扣除額

上限，由１０萬元上調至１５萬元。本港進入加息周期，現時按息較去年初上升約近２厘，由

１﹒５％升至現時主要為３﹒３７５％至３﹒４７５％，供樓人士利息支出因而增加逾１倍，以

市場平均按揭額約５００萬計，年度按揭利息已超出扣稅額１０萬元，由約７﹒５萬元增至約

１７萬元。（ｃｌ）

