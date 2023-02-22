【預算迴響】證監會歡迎香港發展國際綠色科技及金融中心的建議

《經濟通通訊社２２日專訊》證監會歡迎今日公布的財政預算案為進一步鞏固香港作為國際

金融中心的地位而提出的各項措施。證監會主席雷添良表示：有關將香港發展成為國際綠色科技

及金融中心的建議措施，將透過科技創新引領可持續及高質量增長。

證監會亦支持關於推動香港數字化經濟發展和成立虛擬資產發展專責小組的建議。在這方面

，證監會最近就適用於虛擬資產交易平台的建議監管規定，展開公眾諮詢。這些規定旨在確保投

資者可藉一系列妥善的保障措施而得到充分保護。



＊致力完善香港上市制度＊



雷添良續指，該會亦歡迎政府提出多項舉措，以鞏固香港作為發展全面的金融中心的領導地

位，當中包括繼續擴展互聯互通機制，推出新的優惠措施以吸引更多家族辦公室落戶香港，以及

制訂措施支援資產及財富管理業的發展。

證監會期待與政府及其他監管機構緊密合作，發揮香港的優勢，以進一步配合內地的經濟和

金融發展，及維護金融安全。在優化上市市場方面，證監會將繼續與港交所（００３８８）合作

，致力完善香港的上市制度，進一步拓展更多元化的上市渠道，並向投資者提供更多選擇。

（ｃｌ）

