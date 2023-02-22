《小傳日記》匯控今日強勁反彈，重上７０銀好艱難？

《小傳日記》今日魚缸跌住收，但匯控（００００５）升住收。噚日放完榜之後，匯控由升

轉跌近兩巴仙，今日開波已經升番上６０銀，更加一度創超過３年新高，最後企得住６０銀樓上

。

呢份成績表最吸引人眼球嘅，相信係派息方面喇，因為匯控除咗宣布今年第一季會派番季息

，因應之前出售加拿大業務，董事局考慮派付每股０﹒２１美金特別股息，預計喺今年底落實，

並且喺出年年初派付。另外，匯控預期將剩低嘅額外過剩資本分配到內部增長同投資機遇，可能

喺現有股份回購計劃外，進行額外股份回購。

唔少大行幾滿意匯控今次嘅派息安排，當中高盛指匯控近期表現好過其他香港銀行，主要因

為股息同回購透明度提高，但收入增長可能見頂，而匯控可能會喺業績公布後下調每股盈利，因

此業績可能會減弱。

事實上，匯控除咗喺派息上做得唔錯，集團都逐步將歐美部分蝕錢業務撤走，同時加大喺亞

太地區嘅資源投放，相信會幫到嚟緊嘅業績。近排股價走勢繼續強勁，今日仲要久違嘅上番６０

銀樓上。不過，正如大行所言，集團未來仲可唔可以保持比較穩定嘅增長，係主導股價繼續向上

突破嘅重要因素。更何況，股價過去喺６５銀嘅阻力唔細，９日ＲＳＩ又就嚟嚴重超買，未必咁

易上番７０銀㗎！請請！



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