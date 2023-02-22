【預算迴響】銀行學會：歡迎有關推動綠色金融應用與創新的措施

《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波今天發表新一份財政預算案，當中提出不少

措施推動本港經濟全速復甦及金融人才發展，鞏固香港作為國際金融中心的地位。香港銀行學會

將全力支持相關舉措。

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示，非常歡迎有關推動綠色金融應用與創新的措施，正如財

政司司長指出，此舉讓綠色項目在傳統融資渠道以外，透過金融創新靈活地獲取資金。在綠色認

證及國際標準銜接、人才培訓，以及加強與大灣區其他城市及國際市場的交流和合作等方面，學

會期望可了解更多詳情，進一步擴闊培訓範疇，以支持香港銀行業積極把握國家雙碳戰略下的機

遇，進一步發揮國際金融中心的優勢。

梁嘉麗又指，金融科技是本地銀行業界近年的發展重點之一，從業人員技能有需要進一步提

升，相關元素早已納入學會的培訓課程。學會亦已計劃落實包括跨境專業資格互認協議等工作，

並積極研究如何透過「銀行專業資歷架構」（ＥＣＦ）及「銀行專業會士」的專業資格課程，配

合銀行業在跨境金融科技人才發展及技能培訓方面的工作。

學會也歡迎財政預算案中所提及，將進一步提升香港作為亞洲區內資產及財富管理樞紐的地

位，吸引更多家族辦公室來港，以及為財富管理人才提供專門培訓。此外，為展示香港的獨特優

勢及投資環境，政府計劃舉辦多項活動，包括下月在港舉辦的銀行監管國際會議，及商議中的中

央銀行行長會議，以及於今年再度舉辦國際金融領袖投資峰會，這些舉措將加強本地與國際業界

領袖的互動及交流。（ｂｎ）

