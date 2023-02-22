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22/02/2023 18:14

【預算迴響】香港中小型企業總商會歡迎延長中小企融資擔保計劃

　　《經濟通通訊社２２日專訊》香港中小型企業總商會對新一屆特區政府在第一份《財政預算
案》，也是香港擺脫疫情困擾、恢復與內地及國際通關後的第一份預算案中提出多項措施，尤其
是在預算案中提及本年度預算案措施所涉及的資源，超過八成是用在市民和中小企業身上，協助
中小企業迎接疫後經濟復蘇的機遇表示感謝。
　　該會歡迎財政預算案中提出延長中小企融資擔保計劃至２０２４年３月、向「ＢＵＤ專項基
金」注資５億元，並加快審批申請、增撥５﹒５億元予貿易發展局協助企業開拓新興市場及撥款
１億元予生產力局以加強協助中小企業申請政府資助表示支持，認為有助本地中小企業在迎接經
濟復蘇的機遇中得到更多「彈藥」，與此同時，也對特區政府各項稅務及政府收費減免的措施表
示支持，該會認為此舉對減輕企業負擔有一定幫助。
　
＊支持「數碼轉型支援先導計劃」＊
　
　　該會亦歡迎特區政府繼續在本財政年度派發電子消費券，刺激消費市道及為以本地市場為主
的中小企業提供有力支援。至於各項對外宣傳推廣香港的活動，除了各種增加國際商務旅客來港
的舉措，該會認為除了可以為出口型的本地中小企業帶來業務商機外，亦可提振本地零售、餐飲
等服務業，為從業員提供就業機會。
　　此外，最近數年來，該會一直提倡香港中小企業進行數碼轉型，迎接創科時代的來臨，故此
該會對特區政府提出５億元的「數碼轉型支援先導計劃」協助中小企業進行數碼轉型表示支持，
但希望有關部門能在後續的過程中與業界充分溝通，「數碼轉型支援先導計劃」與目前的「科技
券」計劃的區別，讓業界有所適從。
　
＊「專利盒」稅收激勵制度能激發專利商業化活動積極性＊
　
　　預算案中就鼓勵業界創科研發活動而參考其他國家做設立的「專利盒」稅收激勵制度，該會
認為能激發企業，尤其是中小型企業對於專利商業化活動的積極性，也能透過稅務減免減輕這些
企業的營運負擔，從而促使企業能投放更多資源進行技術開發，進一步提升產品的市場競爭力，
但基於香港採用地域來源徵稅的原則，在本地市場空間有限的情況下，「專利盒」計劃如何讓業
界在最大程度上受惠，該會期待在後續溝通中獲得更多訊息。（ｂｎ）

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