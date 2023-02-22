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22/02/2023 17:41

【預算迴響】美聯移民：全新資本投資者入境計劃助港補充人才庫

　　《經濟通通訊社２２日專訊》新一份財政預算案今日公布，將推出全新「資本投資者入境計
劃」，藉此吸引更多人才及資金到港。申請者需將一定金額的資產投放在香港市場，但不包括物
業投資，成功申請者可來港居住及發展。美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷表示，對相關措施表
示歡迎，因可進一步填補本港人口流失及充實人才庫，而且亦可與其他國家，例如新加坡的移民
政策更吸引，故建議全新的「資本投資者入境計劃」應保持投資金額於１０００萬元不變，並同
時享有其他人才計劃的福利，藉此加強本地人才競爭力。
　　根據《新加坡經濟發展局》資料，目前新加坡的「全球商業投資者計劃」最低投資門鑑為
２５０萬新加坡元（約１４７０萬港元）。鄭天殷建議，政府在投資金額上不宜調高，應維持
１０００萬元不變，以保持新的「資本投資者入境計劃」的競爭力。
　　同時，為進一步吸引各地人才來港，鄭天殷建議，全新「資本投資者入境計劃」除了可享有
其他人才計劃的福利，還可參考新加坡的「全球商業投資者計劃」，申請者不用長期居住並直接
獲得永久居留權，在港購置住宅物業時，除基本印花稅外，建議只需要繳付少於５％買家印花稅
，進一步增加「資本投資計劃」的優勢。
　　至於投資產品及資金分配方面，鄭天殷認為，申請人的資金投資可考慮分配於指定投資產品
，例如５０％為投資已成立１０年的基金，以及５０％為政府發行指定債券，藉此分散投資風險
。（ｂｎ）

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