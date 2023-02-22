《真知灼見－溫灼培》高息難敵天災，紐元前景淡

《真知灼見》於周三（２２日）議息會，紐央行如預期宣布加息半厘，把其官方息率推上

４﹒７５％水平，與美國聯邦儲備基金息率水平看齊。在其聲明中紐央行警告，面對７﹒２％的

高通脹率，該行必須繼續加息對抗通脹。另外，對於早前發生於當地最大城市奧克蘭的水災及熱

帶氣旋吹襲，紐央行亦表示擔心當中造成的破壞以至日後的重建或會進一步推升通脹，但紐央行

料這些影響只屬短暫性。就息率的預期上，紐央行估計是次加息周期或於５﹒５％水平才見頂，

即較現在還有７５基點加幅。而按利率期貨價格變化顯示，現市場估計於４月及５月的兩個議息

會，紐央行將有機會每次加息２５基點，並於年底前再加一次２５基點。



＊接連天災打擊紐元＊



論息率，七大貨幣中現就只有紐元可媲美美元息率。但左右匯率變化並非單單只觀察息率。

新西蘭最近可說是禍不單行天災不斷。１月底最大城市奧克蘭先遭水災破壞，到月中該城市又受

到強力氣旋吹襲。單是氣旋造成的破壞料經濟損失將達８０億紐元以上。其財長估計最終買單更

可能超過１００億甚至可媲美２０１１年基督城地震帶來的損失。除了天災，政治上今年１０月

１４日將要面對大選，料政治的不穩定亦會影響紐元匯價。技術上料紐元於６５美仙會繼續遇上

阻力。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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