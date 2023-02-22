【預算前瞻】韋萊韜悅：優化員工體驗和福利是贏得香港人才的關鍵

《預算前瞻》２０２２年對香港而言並不容易。防疫措施令社會氣氛壓抑、股市下跌、全球

需求放緩，加上中國經濟持續低迷，導致香港本地生產總值（ＧＤＰ）收縮４﹒２％。隨著經濟

困境加劇，逾十萬名居民選擇離開香港，導致本地人口出現至少６０年來最大的跌幅。

現時香港經濟開始復甦，然而如果流失的人才沒有回歸，未來的復甦旅程將會漫長而崎嶇。

根據韋萊韜悅（ＷＴＷ）２０２２年薪酬預算規劃報告，預計今年要面對吸引和保留人才方面挑

戰的亞洲企業數量與兩年前相比接近倍增，由佔總受訪公司的３１％增加至６５％。更令人擔憂

的是，香港的離職率在２０２２年上升至１８％，高於亞洲其他國家。

員工流失率上升，加上勞動力緊縮，已促使企業審查薪酬制度，以緩解招聘和人才保留問題

。整個亞洲地區而言，薪酬和獎金是員工物色新工作時的首要考慮因素，因此預計這個因素將令

香港的薪酬在今年增長４％。

韋萊韜悅的該份調查報告亦顯示，近７０％的企業認為通脹是競爭激烈的勞動力市場之外影

響加薪的關鍵原因。與亞洲其他地區相比，香港的企業在過去一年受惠於較為受壓抑的通脹。然

而，由於預料明年通脹將繼續波動，企業將薪酬與通脹掛鈎只會對其利潤率帶來壓力，並令企業

在不斷萎縮的人才庫中進一步減低競爭能力。

面對競爭激烈的勞動力市場和步步緊逼的通脹，各企業已經來到重新審視應對策略的關鍵時

刻。除了薪酬和獎金，企業往往忽視了工作保障、靈活工作模式、休假福利和使命感，但這些因

素正是員工考慮轉換新工作時的關鍵原因。這意味著企業不能單單依靠加薪來挽留人才，而是需

要採用綜合方針，開始改善員工福利計劃和體驗，以有效爭取各方競逐的優秀人才。

以下是實現這一目標的三種方式：



＊提供支援改善員工健康及福祉＊



員工健康及福祉受到高度重視。４６％受訪員工曾經歷焦慮或抑鬱，但僅４３％表示其企業

的相關福利舉措能協助他們改善精神健康。這足證企業有需要考慮更全面的生活支援及靈活的福

利，以改善員工健康及福祉。設立健康支援帳戶（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ Ｓｐｅｎｄｉｎｇ

Ａｃｃｏｕｎｔ）讓員工購買自願性保險、使用健身室、參與體訓課程、以及購買支援精神健康

服務或工具，讓員工能夠感到獲企業支援及得到必要協助。



＊提升公司的包容性和靈活性文化＊



具靈活性和彈性的公司才能夠從波動頻仍及紛繁複雜的市場環境中脫穎而出。隨著疫情顛覆

了往日的工作模式，逾半受訪員工希望能夠在家工作，並表示企業應該考慮實施彈性工作模式。

與此同時，企業需要重新審視他們的福利計劃，確保與其多元化、公平和包容（ＤＥＩ）策略維

持一致。例如許多保險公司的保單尚未涵蓋有關ＤＥＩ的條款，企業或需注意。



＊積極聆聽以清楚了解員工的訴求＊



如果企業希望成為員工心中的首選僱主，就需要聆聽員工對於福利有關的訴求。韋萊韜悅的

該份調查報告顯示，４０％的受訪員工表示他們希望僱主更積極聆聽員工的訴求，這反映出現今

員工希望自己的聲音能被聽到。然而，只有四分之一的香港企業將此視為優先事項。其實通過積

極聆聽並深入了解員工的期望和偏好，可以促使企業能為員工提供更好的支持，從而提高工作效

率。

隨著近半數受訪員工計劃轉工，僱主將面對人才競爭加劇的難題。全球通脹壓力升溫，僱主

必需明白吸引人才並不等於要犧牲經營韌性，上調薪酬並非人才之爭的唯一成功要素。相反，提

升員工體驗及福利才是令公司在人才競爭中能突圍而出的關鍵因素。

《韋萊韜悅健康與福利總監 林振豪》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

