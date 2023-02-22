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22/02/2023 16:14

恒指低收１０５點報２０４２３，滙控逆市升５％，創科收瀉７％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股三大指數齊挫，道指插６９７點，港股下跌，恒生指
數全日收報２０４２３，跌１０５點或０﹒５１％，主板成交１１４６﹒０７億元。恒生中國企
業指數報６８３２，跌９２點或１﹒３３％。恒生科技指數報４１００，跌５７點或１﹒３８％

　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及滙豐
控股（００００５）：騰訊控股收報３５６元，跌５﹒８元或１﹒６％，成交１１７﹒８３億元
；阿里巴巴－ＳＷ收報９２﹒９５元，跌２﹒２５元或２﹒３６％，成交５５﹒４１億元；滙控
逆市收升５﹒３％，報６０﹒６５元，該股成交約６９３４萬股，涉資４１﹒９４億元，盤中高
見６０﹒８５元，最低見５９﹒９元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美
團（０３６９０）；美團收報１４０元，升０﹒２元或０﹒１４％，成交３７﹒６３億元。科指
三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　　恒生（０００１１）逆市升２﹒６５％，收報１３１﹒６元；周大福（０１９２９）升
２﹒２２％，收報１５﹒６４元。
　　創科實業（００６６９）收跌６﹒９４％，報９２﹒５元，該股成交約６８５萬股，涉資
６﹒３９億元，盤中高見９７﹒５元，最低見９１﹒７元；中國平安（０２３１８）跌
３﹒０５％，收報５５﹒６元；碧桂園服務（０６０９８）跌３％，收報１６﹒１４元；京東集
團（０９６１８）跌３％，收報１８４元。（ｋｙ）

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