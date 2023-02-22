恒指低收１０５點報２０４２３，滙控逆市升５％，創科收瀉７％

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股三大指數齊挫，道指插６９７點，港股下跌，恒生指

數全日收報２０４２３，跌１０５點或０﹒５１％，主板成交１１４６﹒０７億元。恒生中國企

業指數報６８３２，跌９２點或１﹒３３％。恒生科技指數報４１００，跌５７點或１﹒３８％

。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及滙豐

控股（００００５）：騰訊控股收報３５６元，跌５﹒８元或１﹒６％，成交１１７﹒８３億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報９２﹒９５元，跌２﹒２５元或２﹒３６％，成交５５﹒４１億元；滙控

逆市收升５﹒３％，報６０﹒６５元，該股成交約６９３４萬股，涉資４１﹒９４億元，盤中高

見６０﹒８５元，最低見５９﹒９元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美

團（０３６９０）；美團收報１４０元，升０﹒２元或０﹒１４％，成交３７﹒６３億元。科指

三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。

恒生（０００１１）逆市升２﹒６５％，收報１３１﹒６元；周大福（０１９２９）升

２﹒２２％，收報１５﹒６４元。

創科實業（００６６９）收跌６﹒９４％，報９２﹒５元，該股成交約６８５萬股，涉資

６﹒３９億元，盤中高見９７﹒５元，最低見９１﹒７元；中國平安（０２３１８）跌

３﹒０５％，收報５５﹒６元；碧桂園服務（０６０９８）跌３％，收報１６﹒１４元；京東集

團（０９６１８）跌３％，收報１８４元。（ｋｙ）

