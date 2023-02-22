《股語有云－古添力》華潤醫療內地營運私家醫院，中線目標１２銀

《股語有云》華潤醫療（０１５１５）是內地私立醫院集團，提供從基本預防保健到急症護

理和手術後康復嘅全方位醫療服務。

華潤醫療透過持８０％權益之健宮醫院提供綜合醫院服務及鳳凰ＶＩＰ服務，並根據「投資

－營運－移交」（ＩＯＴ）模式管理第三方擁有嘅醫院及診所，包括燕化醫院集團、門頭溝區醫

院、京煤醫院集團及門頭溝區中醫院等，其全部醫院及診所均位於北京。

截至２０２２年６月３０日止半年業績，錄得股東應佔溢利增加１％至２﹒０２億人仔，每

股盈利１６分，不派中期息；整體毛利增加３２﹒９％至５﹒２４億人仔，毛利率下降３﹒９個

百分點至１８﹒４％；期內收入２８﹒５億人仔，同比增６０％，業績錄得穩定增長主要由於內

地新冠病毒疫情受到有效防控，以及下屬成員醫院在業務量、收入和經營利潤方面均較去年同期

提升，整體門診人次及住院人次分別增長６６﹒１％及１１﹒４％，成員醫院之醫療業務收入同

比增長６﹒４％等所致。



＊內地８省市管理及營運１２０醫療機構＊



此外，華潤醫療亦為旗下醫院及診所網絡提供藥品、醫療器械及醫用耗材供應鏈業務。於

２０２２年６月３０日，集團喺內地８個省、市共管理及營運１２０家醫療機構，其成員醫院門

診量和住院量分別為７８７萬人次和１４﹒３萬人次；於２０２２年６月３０日，集團現金及現

金等價物為２３﹒４３億人仔，銀行借款及其他借款為１７﹒４３億人仔。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５天有逾５７００萬元淨流入華潤醫療，過

去一個月有逾５６００萬元淨流入，過去三個月有近７０００萬元淨流入。

技術走勢方面，日線圖顯示，該股昨日以大陽燭炒上後，突破雙頂形態，今日現小陰燭，

１０、２０、５０、１００及２５０天線整齊向上排列，雖然９ＲＳＩ回落至６８水平，添力建

議現價６﹒６３銀買入，首站上望７﹒５銀，中線以２０２１年６月高位約１２銀為最終獲利目

標，跌穿６銀止蝕。 《古添力》（本欄逢周一、三刊出）



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