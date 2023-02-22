《飛常談－鄧飛》俄烏都在練蛤蟆功？

《飛常談》在《射雕英雄傳》系列小說中，西毒歐陽鋒的絕學武功是「蛤蟆功」，該武功是

先俯下身來，形同蛤蟆，意在積聚實力，然後對敵人奮力一擊，一招擊殺之。顯然，現在無論是

俄國，還是烏克蘭，都在積聚最大的實力，為最後的決戰作最充分的準備。俄國方面，號稱組織

了包括瓦格納僱傭兵在內的５０萬大軍，在烏克蘭東部發起了數次反攻，雖略有戰果，但還不到

決定性會戰的程度。烏克蘭方面，總統澤連斯基則四處外訪，尋求美國和北約國家的軍事援助，

包括坦克、裝甲運兵車、精準射擊火箭炮、防空武器，甚至最先進的戰鬥機，並不急於對俄軍作

出大規模反攻，能頂住上述在烏東前線的俄軍進攻便可，顯然是要盡最大可能積聚實力，爭取發

動一場決定性的大反攻戰役，須知道坦克和裝甲運兵車，這些都是陸地作戰的攻擊矛頭。



＊消耗戰 ＶＳ 殲滅戰＊



在西方兵學理論當中，有「消耗戰（Ａｔｔｒｉｔｉｏｎ）」和「殲滅戰

（ａｎｎｉｈｉｌａｔｉｏｎ）」兩種樣式。消耗戰，顧名思義，就是敵我雙方沒有能力在一次

或數次大戰役中打敗對方，瓦解對方繼續戰鬥的意志，最後不得不死捱下去，各自投入更多資源

上戰場，直到其中一方無力再戰，或者失去戰鬥意志為止。中國抗日戰爭就是一個典型的例子，

日軍無法達到開戰初期的「三個月滅亡中國」目標，被迫捲入中國戰場這個泥沼之中；同樣，中

國方面也沒有能力「速勝」日本，老蔣說的「苦撐待變」，毛提出的「論持久戰」，都是消耗戰

的體現，用中國廣大的國土資源和人力資源，耗盡資源匱乏的日本戰力。持久戰在現代中國兵學

中地位尊崇，但在西方從古到今的兵學傳統中，卻不是一個首選的樣式，殲滅戰才是首選。無論

是西方兩位近代兵學殿堂級大師克勞塞維茨Ｃｌａｕｓｅｗｉｔｚ將軍，以及約米尼

Ｊｏｍｉｎｉ將軍，還是歷代名將，幾乎沒有一個主張消耗戰的，都是力捧打殲滅戰。用中國人

的話來說，就是速戰速決。

正如打拳擊ｂｏｘｉｎｇ，一下ｋｎｏｃｋｏｕｔ技術性擊倒對手，總比數點數ｃｏｕｎｔ

ｏｕｔ來的痛快。克勞塞維茨和當代美軍都把能夠瓦解對方戰鬥意志的關鍵點，借用物理學概

念而稱之為「重心（ｃｅｎｔｒｅ ｏｆ ｇｒａｖｉｔｙ）」，相當於對方的軟肋，所謂打蛇

打七寸，只要找到和集中全力打擊之，對方就會「失去重心」，轟然倒塌，不一定是大比例殲滅

對方軍事實力，最重要是瓦解對方戰鬥意志，讓對方覺得自己已經沒有可能打贏了，輸定了，便

會放棄戰鬥，選擇投降或者作城下之盟的談判。

雖然在西方世界的戰爭史中，持久戰、消耗戰多的是，有英法百年戰爭，這是人類歷史上持

續時間最長的戰爭，從公元１３３７年打到１４５３年。有被譽為開啟近代國家主權觀念的「三

十年戰爭」（１６１８－１６４８年），有第一次在全球範圍內進行的「七年戰爭」（１７５４

－１７６３年）。連最近期的美國阿富汗反恐戰爭，也熬了足足二十年（２００１－２０２１）

！但這些都是不得已而為之，實際上在戰爭過程中，敵我雙方都一次又一次想打決定性戰役，迅

速解決問題。奈何一次又一次的戰役打下來，都不能達到決定性的結局，由此而不得不繼續打下

去，期待下一場戰役就是決定性的戰役，最終變成了消耗戰。

為什麼會這樣呢？原因可以有很多，但其中有兩點是最為常見的，就是敵我雙方對於對手能

夠組織動員的戰爭資源和潛力有所低估，對於對手抵抗意志更是有所低估，以至於錯誤地以為通

過一兩場戰役，便能消滅對方主力，繼而瓦解對方繼續戰鬥下去的意志。誰知對方愈戰愈勇，愈

戰愈多資源投入，至少沒有因為一兩場戰敗就勇氣盡喪，實力盡喪。在一兩場戰役中找到和擊中

對方的重心，這個不難，例如在去年９月，烏克蘭軍隊聲東擊西，在哈爾科夫地區反攻俄軍，一

下子收復了大量領土，俄軍一下子敗退千里，幾近潰亂。這就是烏軍擊中了俄軍的重心：重點防

守南部而疏忽了戰線北部的哈爾科夫。但俄軍最終還是守住了戰線，煞停了潰敗。烏軍贏了一場

漂亮戰役，卻仍未能徹底擊潰俄軍和瓦解其戰鬥意志。

在整場戰爭中找到和擊中對方的重心，這在大國之間是非常的難。國大資源多，自然耗得起

，捱得久，不會輕易講和或投降。難，不等於不行。雖說俄烏雙方都有充足資源可以繼續投入，

俄國地大物博人多，烏克蘭背後則有四十多國支援，但彼此都不會想這種「燒銀紙」耗人命的遊

戲長期持續，尋找能夠決定全場戰局的對方「重心」，繼而集中最大的資源力量全力出擊，這種

決定性戰役還是期待進行的。



＊找尋敵方「重心」，才能決定戰局＊



俄國的全局性「重心」在哪裏？當然是在克里米亞，這對於俄國來說，無論是軍事價值、經

濟意義，乃至歷史文化意義，都是不容低估的。用一個不太恰當的類比，克里米亞對於俄國來說

，相當於台灣對整個中國的意義。烏軍如果在烏東地區打退俄軍，收復頓巴斯所有領土，對於俄

國的打擊固然很大，但畢竟與俄國本土是完全相連接，今天退守，明天可以再打回來。但克里米

亞就不同了，這個半島三面環海，陸地連接烏克蘭本土，俄國一旦再次丟失，就很難再反攻回來

了。克里米亞一失守，俄國軍民對於普京當局的政治支持就徹底會瓦解，無以再戰了。雖然近日

美國情報部門公開宣稱，烏軍沒有能力在短期內收復克里米亞半島，但當澤連斯基積攢到有足夠

數量的坦克、裝甲車和防空力量，裝備部隊而形成戰鬥力之後，應該全力向克里米亞出擊，一戰

定江山。

至於烏軍的全局性「重心」又在哪呢？人命！或者說對於士兵傷亡的忍耐程度。俄軍雖然也

傷亡慘重，但畢竟有大把僱傭兵，無須動員太多國民參軍服役，傷亡對國民生活的影響有限，對

普京政治支持度的打擊也有限。但烏克蘭部隊是以本國國民為主，成年男性都不能離境，隨時準

備參軍參戰，因此傷亡對於國民的影響不小。戰死一人，對於全軍來說比例有限，但對於死者家

人來說，就是一切。因此，俄軍的重點不在於爭奪一兩個城鎮，而在於對烏軍帶來持續的傷亡，

使得烏克蘭軍民的戰鬥意志下降乃至瓦解，哪怕要死幾個僱傭兵才能換來一個烏軍傷亡，俄國也

覺得自己耗得起。很殘忍，但這疾呼是俄國逼和烏克蘭的唯一一招，問題是俄軍的裝備和士氣，

不見得真的能造成大量烏軍傷亡。近日幾場俄軍反攻，似乎也沒有造成烏克蘭不可承受的人命損

失。

終極的大決戰，很快就會到來。



《全國港澳研究會理事，香港將軍澳香島中學校長及香港教育工作者聯會副主席 鄧飛》



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