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22/02/2023 08:41

【大國博弈】據報習近平計劃４月或５月訪問俄羅斯，推動俄烏和談

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據《華爾街日報》報道，中國國家主席習近平可能在４月或５
月到訪莫斯科，與俄羅斯總統普京舉行會談。消息人士表示，習近平將在會晤中推動就烏克蘭問
題舉行多方和談，並重申中方反對使用核武的立場。
　　報道指，習近平訪俄行程仍屬初步討論階段，暫時未確定時間，出訪時機可能選擇在４月或
俄羅斯慶祝衛國戰爭勝利的５月初，屆時亦可能到訪其他歐洲國家；正在俄羅斯訪問的中共中央
政治局委員、中央外事辦主任王毅，亦可能會與俄方商討習近平到訪事宜。
　　報道又引述中方消息人士指，莫斯科是北京與美國激烈競爭中的關鍵夥伴，但西方加大對烏
克蘭的軍事支持，加上烏克蘭在戰場上頑強抵抗，令北京愈來愈擔心俄羅斯會被嚴重削弱，因此
北京重新評估，更傾向於推動停火，以防止俄羅斯受到更大挫敗，同時進一步擴大中國與俄羅斯
的經濟聯繫。
　　烏克蘭外長庫列巴表示，正等待更多中方和平方案的細節，但強調領土完整的原則不可或缺

　
＊俄羅斯暫停參與《新削減戰略武器條約》＊
　
　　俄烏戰爭爆發接近一周年，美俄領袖昨日（２１日）均發表相關談話。普京發表國情咨文說
，指摘以美國為首的北約聯盟煽風點火，誤以為它能在全球對抗中擊敗莫斯科。同時，俄羅斯暫
停參與《新削減戰略武器條約》。
　　普京發表國情咨文後幾小時，拜登在波蘭華沙皇家城堡外發表演指出，俄羅斯永遠都不會在
烏克蘭取得勝利，基輔仍然「屹立不搖」，美國對烏支持不會動搖，北約不會分裂。（ｊｔ）

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