《經濟通通訊社２２日專訊》據《韓聯社》報道，南韓將從３月１日起取消對中國入境旅客
的落地核酸檢測要求，但未引述消息來源。
中國駐韓國大使館早前宣布，２月１８日起恢復簽發南韓公民赴華訪問、商務、過境以及一
般私人事務類短期簽證。南韓已於２月１１日起恢復發放中國公民赴韓短期簽證。（ｊｔ）
22/02/2023 09:11
【新冠感染】韓媒：南韓下月起取消對中國入境旅客的核酸檢測要求
《經濟通通訊社２２日專訊》據《韓聯社》報道，南韓將從３月１日起取消對中國入境旅客
的落地核酸檢測要求，但未引述消息來源。
中國駐韓國大使館早前宣布，２月１８日起恢復簽發南韓公民赴華訪問、商務、過境以及一
般私人事務類短期簽證。南韓已於２月１１日起恢復發放中國公民赴韓短期簽證。（ｊｔ）
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