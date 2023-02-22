【新冠感染】韓媒：南韓下月起取消對中國入境旅客的核酸檢測要求

《經濟通通訊社２２日專訊》據《韓聯社》報道，南韓將從３月１日起取消對中國入境旅客

的落地核酸檢測要求，但未引述消息來源。

中國駐韓國大使館早前宣布，２月１８日起恢復簽發南韓公民赴華訪問、商務、過境以及一

般私人事務類短期簽證。南韓已於２月１１日起恢復發放中國公民赴韓短期簽證。（ｊｔ）

