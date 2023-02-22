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22/02/2023 15:07

【註冊發行】深交所：２７日至３月１０日開展發行註冊制仿真測試

　　《經濟通通訊社２２日專訊》深交所聯合中國結算深圳分公司、中證金融定於２０２３年２
月２７日至２０２３年３月１０日在深市交易結算獨立測試環境組織仿真測試，通過模擬全面實
行股票發行註冊制改革後現貨集中競價、網上發行認購、轉融通證券出借等各項業務的委托申報
、成交回報、行情接收與展示、清算交收等業務處理過程，檢驗市場參與各方技術系統的正確性
。（ｃｔ）

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