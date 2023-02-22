【註冊發行】深交所：２７日至３月１０日開展發行註冊制仿真測試

《經濟通通訊社２２日專訊》深交所聯合中國結算深圳分公司、中證金融定於２０２３年２
月２７日至２０２３年３月１０日在深市交易結算獨立測試環境組織仿真測試，通過模擬全面實
行股票發行註冊制改革後現貨集中競價、網上發行認購、轉融通證券出借等各項業務的委托申報
、成交回報、行情接收與展示、清算交收等業務處理過程，檢驗市場參與各方技術系統的正確性
。（ｃｔ）
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇
|香港要聞22/02/2023
【預算案】一文看清預算案重點 派五千消費券加煙稅徵額外博彩稅
|FOCUS22/02/2023
【FOCUS】預算案拓新願景 港須忌見步行步
|財經熱話22/02/2023
【預算案】不撤樓市辣招 調低印花稅助首置買家
|財經熱話22/02/2023
【預算案】陳茂波：推動AI產業 就建立人工智能超算中心作研究
|財經熱話22/02/2023
京東打百億補貼戰 大行力撐股價照插 跌至咩位可買入博反彈？
|香港要聞22/02/2023
【預算案】交通補貼加碼延長 綜援長生津多派半個月
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰