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22/02/2023 14:01

【ＦＯＣＵＳ】預算案拓新願景，港須忌見步行步

　　【ＦＯＣＵＳ】香港「疫後復常＋全面通關」後首份《財政預算案》周三（２２日）揭盅。
普羅大眾熱議的消費券「估大小」確認為５千元，地產業界疾呼的「撤辣」繼續無影；拋開此兩
大「貼地」議題，面對經濟百業待興、赤字高企財政緊絀、深層次矛盾盤根錯節……預算案有何
妙筆？
　
＊財爺派糖「減甜」，拒撤樓市辣招＊
　
　　「千億盈餘」變「連年財赤」，但主題為「穩中躍進、共拓繁榮新願景」的２０２３年預算
案，仍以橙色封面顯示對未來信心；財政司司長陳茂波預計，今年香港經濟將由去年的收縮
３﹒５％，明顯反彈至實質增長３﹒５％至５﹒５％。
　　最新財策取態由疫下的「相當寬鬆」，收緊至疫後的「中間偏鬆」，傳統「派糖」措施雖名
目一個不少，但就「減甜」，包括消費券由去年的１萬元降至５千元，寬減住宅差餉由四季降至
兩季，寬減個人課稅由１萬元降至６千元；而千元電費補貼、額外半月綜援╱生果金╱在職家庭
津貼、公共交通補貼等維持不變。
　　至於地產界疾呼的樓市撤辣，財爺就僅調低從價印花稅稅階助首置買家，以８００萬元物業
調整前後計算，可最多節省６萬元。
　
＊財政儲備急跌，擴闊稅基仍慢三拍＊
　
　　眼看財政儲備由過往的「萬億級」跌至８千億邊緣，僅相當於約１２個月的政府開支，而今
次民生派糖至少涉資逾５００億，政府繼續「食老本」之餘如何開源？對此，預算案提出即時上
調每支香煙的煙草稅０﹒６元，以及向馬會徵收每年２４億元「額外足球博彩稅」，為期五年。
　　經歷去年賣地收入大減，今年開年至今官地、港鐵地塊接二連三流標，本財年能否實現預算
案預計的８５０億元地價收入，可謂殊不樂觀。倘若樓市小陽春未能持續，發展商持續謹慎，庫
房收入勢愈來愈捉襟見肘。
　　但政府對坊間提議的資本增值稅、銷售稅、暴利稅、富人稅等方案，統統冷處理，擴闊稅基
無從談起，而香港人口老齡化趨勢難逆，未來財政穩定挑戰恐愈積愈大。
　
＊谷創科搶人才，還需清晰產業路徑＊
　
　　傳統地產經濟勢微，推動未來高質量發展，當推創科。中央「十四五」規劃首次明確支持香
港發展國際創科中心，港府去年底亦發布「香港創新科技發展藍圖」及啟動「高才通」計劃，預
算案對此有何新招？
　　首先，即是預告引入新的「資本投資者入境計劃」，以進一步豐富人才庫及吸引更多新資金
落戶香港；其次，宣布擬設人工智能超算中心及微電子研發院；此外，預留３０億元加強人工智
能、量子科技等前沿科技領域基礎研究。
　　政府發力推動生命科技、人工智能等前沿科技研究無可厚非，但另一方面，創科研究如何產
業化，以及精準協助相當數量的中小企數碼轉型，進而令香港產業結構全面升級，卻未見清晰路
徑。按政府規劃，未來５年製造業ＧＤＰ佔比僅增加至１﹒５％，可謂相當保守。
　　預算案高喊未來５年是開創新局面的關鍵期，但方向、願景之外，具體的財政、產業、人口
等政策路線如何前行，背後又有何基於嚴謹數據的前瞻分析支撐？僅見步行步，小心「重拾動力
、加速向前」恐淪兜兜轉轉。

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