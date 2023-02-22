  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/02/2023 13:57

【ＡＩ熱潮】復旦復華：公司未參與復旦大學類ＣｈａｔＧＰＴ研發

　　《經濟通通訊社２２日專訊》復旦復華（滬：６００６２４）午間公告，公司注意到復旦大
學研發的類ＣｈａｔＧＰＴ模型ＭＯＳＳ引發了大量關注和討論，為避免相關信息對投資者造成
誤導，現予以澄清說明。復旦復華現升１﹒５％，報６﹒８８元人民幣。
　　截至目前，公司未參與復旦大學相關研究團隊的研發工作，相關事項與公司不存在任何關係
。目前，復旦大學與公司不存在股權關係。（ｃａ）
　
　
　

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS22/02/2023
【FOCUS】預算案拓新願景　港須忌見步行步
人氣文章財經熱話22/02/2023
【預算案】不撤樓市辣招　調低印花稅助首置買家
人氣文章財經熱話22/02/2023
【預算案】陳茂波：推動AI產業　就建立人工智能超算中心作研究
人氣文章財經熱話22/02/2023
京東打百億補貼戰　大行力撐股價照插　跌至咩位可買入博反彈？
人氣文章香港要聞22/02/2023
【預算案】交通補貼加碼延長　綜援長生津多派半個月
人氣文章財經熱話22/02/2023
【預算案】陳茂波：成立虛擬資產發展專責小組　檢視代幣化債券潛力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金