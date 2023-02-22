【大國博弈】中國外長：亞太國家不應被迫「選邊站隊」

《經濟通通訊社２２日專訊》中國外交部長秦剛周三表示，新冷戰、大國競爭不應在亞太地

區出現，區內國家不應該被迫「選邊站隊」；相信印尼和東盟將本著本地區穩定發展繁榮的根本

利益，獨立自主地作出判斷和選擇。

他在與印尼外長舉行的新聞發布會上並稱，中國將進一步擴大印度尼西亞的商品進口，並鼓

勵中資企業赴印尼投資；雙方還將就全球發展倡議和全球安全倡議加強合作。（ｃａ）

