【大國博弈】中國外長：亞太國家不應被迫「選邊站隊」

《經濟通通訊社２２日專訊》中國外交部長秦剛周三表示，新冷戰、大國競爭不應在亞太地
區出現，區內國家不應該被迫「選邊站隊」；相信印尼和東盟將本著本地區穩定發展繁榮的根本
利益，獨立自主地作出判斷和選擇。
他在與印尼外長舉行的新聞發布會上並稱，中國將進一步擴大印度尼西亞的商品進口，並鼓
勵中資企業赴印尼投資；雙方還將就全球發展倡議和全球安全倡議加強合作。（ｃａ）
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇
|香港要聞22/02/2023
【預算案】一文看清預算案重點 派五千消費券加煙稅徵額外博彩稅
|FOCUS22/02/2023
【FOCUS】預算案拓新願景 港須忌見步行步
|財經熱話22/02/2023
【預算案】不撤樓市辣招 調低印花稅助首置買家
|財經熱話22/02/2023
【預算案】陳茂波：推動AI產業 就建立人工智能超算中心作研究
|財經熱話22/02/2023
京東打百億補貼戰 大行力撐股價照插 跌至咩位可買入博反彈？
|香港要聞22/02/2023
【預算案】交通補貼加碼延長 綜援長生津多派半個月
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰