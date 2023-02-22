【大國博弈】中方外交部未有回應會否要求俄軍撤出烏克蘭

《經濟通通訊社２２日專訊》在中國外交部例行記者會上，《法新社》提問稱，烏克蘭外長
表示，中國作為尊重主權領土的國家，就該按這個原則要求俄軍撤出烏克蘭。對中方是否會要求
俄軍撤出曾認為是烏克蘭主權領土的地區，外交部發言人汪文斌未有正面回應，只是表示，此前
已經多次介紹過中方將發布關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，相關的消息會及時發布。關於
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅訪俄的相關情況，外交部也會適時發
布消息。
＊外交部：國際社會很清楚北約在烏克蘭危機中的角色＊
此外，北約秘書長斯托爾滕貝格表示，北約成員國愈來愈擔心中國可能會向俄羅斯提供用於
烏克蘭戰場上的武器。對此，中國外交部敦促北約停止對中方在烏克蘭問題上的無端猜測抹黑，
摒棄零和博弈和集團對抗的冷戰舊思維，停止煽動對立、拱火澆油。汪文斌稱，在烏克蘭問題上
，中方始終站在和平一邊，秉持客觀公正立場，積極勸和促談。他並指，北約一方面聲稱是區域
性防禦性聯盟，一方面無視有關方面的安全關切，不斷突破傳統的防區和領域，挑動矛盾，製造
緊張。
汪文斌指出，眾所周知，美國等北約國家是向烏克蘭戰場輸送武器的最大源頭，現在卻不斷
散布中方可能向俄提供武器，有關的伎倆在烏克蘭危機爆發之初就已經使用並被戳破。
汪文斌強調，北約究竟在烏克蘭危機當中扮演了什麼角色，國際社會看得一清二楚。中方敦
促北約停止對中方在烏克蘭問題上的無端猜測抹黑，摒棄零和博弈和集團對抗的冷戰舊思維。
（ｃａ）
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