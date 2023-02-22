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即市新聞

22/02/2023 09:12

《投資智慧－鄧聲興》中移動（９４１）改善經營效率提高股東回報

　　《投資智慧》中國移動（００９４１）集團公布１月份客戶數據，移動業務總客戶總數近
９﹒７６億戶，其中５Ｇ套餐客戶達６﹒２２億戶，按年升５５﹒１％。單計１月份，淨增客戶
為５０﹒３萬戶。有線寬帶業務方面，客戶總數為２﹒７４億戶，１月份單月淨增客戶數為
２５２﹒９萬戶。當前，中移動正全力拓展信息服務藍海，系統打造以５Ｇ、算力網絡、能力中
台為重點的新型信息基礎設施，創新構建「連接＋算力＋能力」新型信息服務體系，移動客戶規
模與價值穩步提升。　
　
　　與此同時，集團亦全面加強千兆網絡體系化推進，按照「基礎設施泛在智能、應用場景深入
豐富、技術創新超前原創」三條主線齊頭並進，打造高水平千兆網絡基礎設施，全面賦能個人、
家庭、政企等領域的數智化轉型。千兆光網既是５Ｇ在內的通信網絡的連接基礎，也是數據中心
、雲計算等信息基礎設施的連接基礎，有助於新型信息化服務真正切入生產、穩定服務行業。
　
　　國家工信部在新聞發布會上指出，２０２２年，中國信息通信業平穩持續增長，融合賦能效
應進一步凸顯。電信業務收入同比增長８％。年內持續加大投入，完善基礎設施，５Ｇ基站新增
８８﹒７萬個，全國已有１１０個城市達到千兆城市建設標準；移動物聯網連接數達１８﹒４億
戶，中國成為全球主要經濟體中首個實現「物超人」的國家；５Ｇ用戶達５﹒６１億戶，在移動
電話用戶中佔比三分一，是全球平均水平的２﹒７５倍。積極建設數字中國正當時，看好集團產
業互聯網的發展以及在傳統業務穩健增長的情況下，持續改善其經營效率，釋放利潤潛力，提高
股東回報。
《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人　鄧聲興》
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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