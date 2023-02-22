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即市新聞

22/02/2023 09:49

《樓市亮話－湯文亮》辣招浪費了很多房屋資源

　　《樓市亮話》一年一度的財政預算案又出爐，大多數人包括議員以及基層人士，最關心的話
題是否會派錢，估計財爺都會派，不過派少少咁多，算是順應民意。
　　
　　很多時候民意未必是對的，例如政府為了順應民意而推出壓止樓市的辣招，其實對很多市民
不利，因為辣招浪費了不少房屋資源，令到能夠出租的單位減少，不少基層人士要愈住愈細，租
金則愈俾愈貴，很多人不相信這就是辣招下的結果。
　
　　在物業市場裏面，充斥著各式各樣搵食的人，大家千祈唔好一聽到在樓市搵食便認定他們是
炒家，其實，他們搵的是辛苦錢，不但出錢出力，而且亦有一定風險，但辣招竟然打壓他們，可
以說是無妄之災。
　　
　　有不少人，包括我自己在內，都會買一些舊樓，裝修翻新之後再出租。我買的是豪宅，質素
會較佳，但租金亦較好，但有不少人買一些單幢舊樓，簡單翻新之後再出租，由於買入價不貴，
租金可能會比市價平，但如果買入那些舊樓要付１５％印花稅，買家就會慎重考慮，因為要收幾
年租才夠畀辣招稅，最後有不少單位長期空置，如果沒有１５％印花稅，那些單位早已租給了有
需要的人，政府究竟是幫了他們或者害了他們，我都唔知，政府官員一定話為民請命才推辣招，
民意原來害了那些有需要的人。至於政府幾時會撤辣，大家唔好問這條問題，會令政府官員很尷
尬。《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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