《股海恒言－葉澤恒》美國持續加息下對港股個別板塊的影響

《股海恒言》美國政府近日公布多項經濟數據，再度引起市場對美國加息的預期。本文將探

討在美國加息周期下對香港個別板塊可能帶來的影響。



＊美國加息預期＊



美國勞工統計局日前公布，今年１月消費物價指數（ＣＰＩ）按月升０﹒５％，符合市場預

期；按年升幅為６﹒４％，是連續第七個月出現放緩，但仍高於市場預期的６﹒２％。核心消費

物價指數亦按年上升５﹒６％，略高於市場預期的５﹒５％。雖然美國通脹表面上有所放緩，但

值得留意的是，佔通脹比重達３４﹒４％的租金價格按年升７﹒９％，或預示美國的高通脹問題

難以在短期內獲得解決。因此，市場目前估計聯儲局今年上半年將再加息最多三次，令聯邦基金

利率上升至５﹒２５％至５﹒５０％，才會暫緩進一步的加息行動。由於香港奉行聯繫匯率政策

，故若美國加息，香港的利率亦將同步趨升。



＊預期對電訊股的影響＊



電訊股方面，雖然本地固網電話及流動通訊業務的增長空間較少，但由於需要額外投入的資

本亦相對較少，故現金流相對充裕。存款利率上升，對公司的現金流反而有利。再加上公司的負

債比率較低，故本地電訊股的派息仍具吸引力。至於其他電訊商方面，由於持有的現金較多，因

此可能派發較高股息，以吸引市民持有。若電訊股派息能夠有７至９厘水平，明顯高於定期存款

或通脹，料可成為市場關注的焦點所在。



＊預期對公用股的影響＊



本地公用股主要以電力股為主，股息率一般介乎４％至６％左右。在恒生指數的十二個行業

分類中，相關企業過去一年的股價波幅處於較後位置，因此股息率略低。短期內有關企業的盈利

雖然獲《管制計劃協議》提供利潤保證，但要留意能源價格波動可能影響其經營成本，從而影響

派息。至於涉足海外公用事業的企業，則容易受到匯率波動影響，故需要額外留意。



＊預期對房地產信託及本地地產股的影響＊



近期某本地大型房地產信託企業宣布供股集資近２００億（港元．下同），市場猜測與公司

去年大舉購買本地及海外項目有關。據悉，該等項目涉資逾２００億元，令公司總債務佔總資產

比率升至近三成，或影響公司的優質信貸評級。公司股價受有關消息影響顯著下跌。事件亦引發

市場上對同類事件再度發生的憂慮，故令負債比率較高的地產股受壓。



＊慎防「假高息」陷阱＊



近期市場上有企業宣布派發特別股息，帶動公司股息率上升。但需要留意，派發特別股息並

非等同一般股息，因此在發掘高息股時，亦要慎防「假高息」的陷阱。



＊總結＊



在美國可能維持高息的影響下，預料香港亦會維持高息政策。因此，在選擇高息股時，建議

留意股息率維持在８至９厘左右水平、且慣性派高息的股份。

《工銀亞洲證券業務部分析員 葉澤恒》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有高息股、本地銀行股及本地地產股相關股份



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

