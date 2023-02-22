【預算案】陳茂波：採中間偏鬆財政預算，支持經濟邁向高質量發展

《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，陳茂波表示

，這是新一屆政府的第一份財政預算案，也是香港擺脫疫情困擾、恢復與內地及國際通關後的第

一份財政預算案。香港正走在新階段的新征程上，方向清晰、目標明確：全力拼經濟，邁向高質

量發展，提升市民生活質素。



＊目標全力拼經濟，邁向高質量發展＊



他指出，現時外圍環境仍然嚴峻，風雲變幻，雖然香港經歷過去幾年的壓力測試，政府的財

政狀況和金融體系依然穩健，並展現強大韌性，整體社會穩定，今年預算案的主題是：穩中躍進

、共拓繁榮新願景。

他提及，現時香港經濟正值復甦初段，市民和不少企業仍然承受相當壓力，需要支援。與此

同時，面對激烈競爭，時不我與的迫切發展需要，政府需要全力全速推動高質量的經濟發展。這

需要前瞻規劃、前置部署。面對資源制約，政府的應對方法更要創新。



＊預算案措施逾八成資源用於市民和中小企＊



他表示，概括而言，政府今年採取「中間偏鬆」的財政姿態，因此這一份仍然是赤字預算。

預算案措施所涉及的資源，超過八成是用在市民和中小企身上，冀能在力所能及之處，照顧有需

要的市民；在經濟恢復之際，加固復蘇動力，支持經濟邁向高質量發展。（ｂｎ）



