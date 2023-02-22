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22/02/2023 11:07

【預算案】陳茂波：去年本港經濟收縮３﹒５％，樓價跌１５﹒６％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他指在外部
和內部環節均受到打擊下，香港整體經濟在２０２２年收縮３﹒５％。去年住宅物業市場顯著調
整。樓價全年下跌１５﹒６％，交投量大幅縮減近四成至約４﹒５萬宗的低水平，非住宅物業市
場亦轉趨淡靜。
　
＊本地疫情受控　消費券發揮關鍵作用＊
　
　　本地方面，去年年初第五波疫情爆發，金融狀況收緊，為內部需求帶來沉重壓力。不過，隨
著本地疫情受控，加上政府的逆周期措施和發放消費券發揮關鍵作用，就業狀況持續改善，經季
節性調整的失業率在去年初上升至５﹒４％後，逐步下跌至最新的３﹒４％。私人消費開支由第
二季起逐漸恢復，但全年計仍下跌１％。受經濟前景疲弱和借貸成本上升影響，整體投資開支下
跌８﹒５％。
　
＊通脹總體保持溫和＊
　
　　個別項目如食品、能源、衣履的價格升幅較為顯著，但其他主要組成項目所承受的價格壓力
大致受控，私人房屋租金亦有所下跌。撇除政府一次性措施的影響，去年全年基本通脹率為
１﹒７％。
　
＊本地經濟復常速度加快　恒指強勁反彈＊
　
　　在金融狀況收緊、環球增長放緩、地緣政局緊張等因素影響下，本港股票市場在去年大部分
時間繼續調整，交投收縮。然而，由於市場憧憬主要經濟體加息步伐快將放緩和本地經濟復常速
度加快，恒生指數於去年年底強勁反彈。（ｈｐ）
　

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