【預算案】陳茂波：去年本港經濟收縮３﹒５％，樓價跌１５﹒６％

《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他指在外部

和內部環節均受到打擊下，香港整體經濟在２０２２年收縮３﹒５％。去年住宅物業市場顯著調

整。樓價全年下跌１５﹒６％，交投量大幅縮減近四成至約４﹒５萬宗的低水平，非住宅物業市

場亦轉趨淡靜。



＊本地疫情受控 消費券發揮關鍵作用＊



本地方面，去年年初第五波疫情爆發，金融狀況收緊，為內部需求帶來沉重壓力。不過，隨

著本地疫情受控，加上政府的逆周期措施和發放消費券發揮關鍵作用，就業狀況持續改善，經季

節性調整的失業率在去年初上升至５﹒４％後，逐步下跌至最新的３﹒４％。私人消費開支由第

二季起逐漸恢復，但全年計仍下跌１％。受經濟前景疲弱和借貸成本上升影響，整體投資開支下

跌８﹒５％。



＊通脹總體保持溫和＊



個別項目如食品、能源、衣履的價格升幅較為顯著，但其他主要組成項目所承受的價格壓力

大致受控，私人房屋租金亦有所下跌。撇除政府一次性措施的影響，去年全年基本通脹率為

１﹒７％。



＊本地經濟復常速度加快 恒指強勁反彈＊



在金融狀況收緊、環球增長放緩、地緣政局緊張等因素影響下，本港股票市場在去年大部分

時間繼續調整，交投收縮。然而，由於市場憧憬主要經濟體加息步伐快將放緩和本地經濟復常速

度加快，恒生指數於去年年底強勁反彈。（ｈｐ）



