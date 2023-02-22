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22/02/2023 11:15

【預算案】陳茂波：旅發局動用逾２﹒５億元推廣大型旅遊盛事

　　《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》指，香港一直
以來是國際知名的盛事之都。大型盛事、國際會議展覽等活動對吸引高增值旅客尤為重要，亦是
現時世界各地力爭的旅遊板塊，必須舉辦及支持更多大型國際盛事及活動，進一步提升香港盛事
之都的形象和競爭力
　
＊預留一億元爭取大型盛事來港舉行＊
　
　　政府會預留一億元爭取更多吸引旅客和極具旅遊宣傳效果的大型盛事來港舉行，提升香港的
國際形象。香港旅遊發展局（旅發局）亦將動用超過２﹒５億元繼續舉辦及協助推廣大型旅遊盛
事，包括首次舉辦的「香港流行文化節」，疫情後再次以實體形式舉辦的「香港美酒佳餚巡禮」
、「香港國際龍舟邀請賽」、「香港單車節」，以及「香港國際七人欖球賽」和巴塞爾藝術展香
港展會等盛事。
　
＊向旅發局額外撥款約２億元＊
　
　　香港貿易發展局（貿發局）在未來數月會舉辦十多場大型會議和展覽，預計超過５０萬人次
參與。此外，今年是「一帶一路」倡議十周年，政府會繼續與貿發局合辦年度高峯論壇，大力宣
傳香港作為「一帶一路」功能平台和重要節點。
　　政府會向旅發局額外撥款約２億元，讓其加大力度爭取更多不同規模及類型的國際會議與展
覽在港舉行，涵蓋金融、創科和醫學等範疇，吸引高增值旅客，令香港成為區內首選會展旅遊目
的地。（ｈｐ）

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