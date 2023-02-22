【預算案】陳茂波：擬設立微電子研發院，推動本港微電子發展

《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，打算設立一

所微電子研發院（研發院），推動本港微電子的發展，冀能成為亞太區內支援微電子發展的領先

機構。研發院亦會強化與大學、研發中心和業界的合作，加快「從一到Ｎ」的科技成果轉化，凝

聚海內外相關專才，加強培育本地科研人才，進一步完善創科生態系統。（ｈｐ）

