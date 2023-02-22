【預算案】陳茂波：香港與內地擴展互聯互通機制，續探討擴容方案

《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。他表示，兩

地相關機構一直緊密合作擴展互聯互通機制，全速落實有關措施。未來政府會繼續與內地探討各

項擴容增量方案和優化安排，例如優化「粵港澳大灣區跨境理財通」、債券通，以及進一步擴大

滬深港通合資格證券的範圍。當局亦會研究為境外投資者提供更多風險管理產品，包括在港發行

國債期貨，為香港資本市場持續注入新動力。（ａｃ）

