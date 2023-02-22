【預算案】陳茂波：推動人民幣國際化，港股通正探索提供人幣櫃台

《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，指「二十大

」報告亦指出要有序推動人民幣國際化，在互聯互通渠道下，港股通正探索提供人民幣櫃台，港

交所的國際碳市場亦同時提供港元及人民幣結算。（ｈｐ）

