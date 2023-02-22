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22/02/2023 11:54

【預算案】陳茂波：推動人民幣國際化，港股通正探索提供人幣櫃台

　　《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，指「二十大
」報告亦指出要有序推動人民幣國際化，在互聯互通渠道下，港股通正探索提供人民幣櫃台，港
交所的國際碳市場亦同時提供港元及人民幣結算。（ｈｐ）

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