滙盈控股（００８２１）折讓４％發最多４億新股，籌４８００萬元

《經濟通通訊社２２日專訊》滙盈控股（００８２１）公布，與配售代理訂立配售協議，以
每股１２仙配售最多４億股新股，集資約４８００萬元。
該集團指，每股配售價比昨天收報１２﹒５仙折讓約４％，新股佔擴大後股本約
１６﹒１４％，將配售予不少於６名獨立承配人，概無承配人於完成後隨即成為主要股東。該集
團指，集資所得用於一般營運資金涉約２６９０萬元，以及潛在投資如有機會涉約２０００萬元
。（ｗｈ）
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