《經濟通通訊社２２日專訊》中信証券（０６０３０）（滬：６０００３０）公布，附屬公
司於周一（２０日）在商業票據計劃下發行一筆歐洲商業票據，發行金額為７７００萬元，並於
昨天在中期票據計劃下發行一筆中期票據，發行金額為２億元（美元．下同）。
該集團指，發行後，在商業票據計劃下已發行票據本金總額合計４﹒１億元，中期票據計劃
下已發行票據的本金總額合計１５﹒５５億元。該集團指，有關票據由其擔保，目前擔保金額總
計８２５﹒２６億元人民幣，佔淨資產比例３８﹒６％，而該集團無逾期擔保。（ｗｈ）
22/02/2023 07:51
《國企紅籌》中信証券（０６０３０）發兩票據籌逾２億美元
《經濟通通訊社２２日專訊》中信証券（０６０３０）（滬：６０００３０）公布，附屬公
司於周一（２０日）在商業票據計劃下發行一筆歐洲商業票據，發行金額為７７００萬元，並於
昨天在中期票據計劃下發行一筆中期票據，發行金額為２億元（美元．下同）。
該集團指，發行後，在商業票據計劃下已發行票據本金總額合計４﹒１億元，中期票據計劃
下已發行票據的本金總額合計１５﹒５５億元。該集團指，有關票據由其擔保，目前擔保金額總
計８２５﹒２６億元人民幣，佔淨資產比例３８﹒６％，而該集團無逾期擔保。（ｗｈ）
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