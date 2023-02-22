【預算案】陳茂波：計劃興建三條策略鐵路及三條主要幹道

《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，按照《跨越
２０３０年的鐵路及主要幹道策略性研究》的初步建議，計劃興建三條策略鐵路及三條主要幹道
，並正就這些建議諮詢公眾，以期於今年第四季構建香港未來的主要運輸基建發展藍圖。
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